Путин: Гарантии безопасности с Минском включают ядерное оружие РФ

Гарантии безопасности между Россией и Беларусью предполагают возможность использования всех сил, в том числе российского ядерного оружия.

Об этом заявил президент Владимир Путин во время визита в Минск. Трансляция шла в Телеграм-канале Кремля.

Он отметил, что договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, в которое входят Россия и Беларусь, президенты двух стран подпишут во время его визита в пятницу, 6 декабря. По словам российского президента, документ надежно защитит безопасность двух стран.

Источник: РБК