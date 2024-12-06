Сотрудники МККК навестили армянских сепаратистов, содержащихся в Азербайджане
Сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) навестили содержащихся в Азербайджане армянских сепаратистов.
Как сообщает Report, в декабре сотрудники МККК вновь встретились с лицами армянского происхождения, о которых предоставила информацию азербайджанская сторона.
С задержанными были проведены индивидуальные встречи, созданы условия для их связи с семьями.
В соответствии со своим мандатом, МККК во время таких посещений оценивает обращение с задержанными и условия их содержания, а также создает условия для восстановления или поддержания связи с членами семей.
В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации касательно визитов передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной.
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