Глава МАГАТЭ: Иран резко увеличивает производство обогащенного урана

Раньше Иран производил в месяц 5-7 кг урана с обогащением до 60%, но теперь этот показатель значительно увеличился.

Об этом заявил Reuters генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, сегодня МАГАТЭ объявляет о резком увеличении способности Ирана производить обогащенный уран чистотой до 60%, что близко к уровню приобретения ядерного оружия.

«Раньше Иран производил в месяц 5-7 кг урана с обогащением до 60%, но теперь этот показатель значительно увеличился – в семь, восемь раз, а может быть, еще больше», - сказал Гросси.