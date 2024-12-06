При поддержке Представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ в Москве состоялся поэтический вечер - ФОТО

В Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино 4 декабря при поддержке Представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации и Азербайджанского культурного центра состоялся поэтический вечер, посвященный творчеству современной азербайджанской поэтессы Лалы Гасановой.

Мероприятие открыл заместитель директора представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Назим Исмаил-заде. В своем выступлении он подчеркнул важность проведения мероприятий такого формата в целях развития и укрепления связей в культурной сфере. Особо был отмечен колоссальный вклад Представительства Фонда Гейдара Алиева в России в данном направлении.

Поприветствовав гостей, поэтесса Лала Гасанова выразила благодарность за предоставленную возможность и приглашение провести данный вечер и подчеркнула важность организации вечеров такого формата.

Поэтесса предоставила информацию о Литературном проекте Русского дома в Баку, которым успешно руководит на протяжении 3 лет.

Лала Гасанова рассказала, что за это время к проекту присоединилось большое число талантливой молодежи, которая ищет возможность для проявления своих талантов в обществе, совершенствования и развития себя как поэтов. Под ее руководством в проекте себя проявили свыше 100 участников, начинающих поэтов, прозаиков и даже музыкантов.

Был продемонстрирован видеоряд о проделанной в рамках проекта работе за последние 3 года активного функционирования Литературного проекта Русского дома в Баку.

Вторая половина вечера прошла в поэтическом формате, где поэтесса поделилась с аудиторией своими самыми любимыми стихами, написанными в разные периоды жизни.

Гостями мероприятия стали активисты Культурного азербайджанского центра, писатели, критики, кинорежиссеры, а также молодые начинающие писатели. Творческая встреча прошла в душевной и искренней атмосфере.