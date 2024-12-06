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СМИ Армении: Анна Акопян - будущий премьер-министр?

First News Media11:00 - Сегодня
СМИ Армении: Анна Акопян - будущий премьер-министр?

В команде власти говорят о том, что ее список на следующих выборах возглавит супруга премьер-министра Армении Анна Акопян.

Об этом пишет газета «Грапарак».

«Именно с этим связана ее сверхактивность. В правительстве у нее есть рабочий кабинет, рабочий состав, пиар-команда. Она не только принимает местных и иностранных гостей, организует различные мероприятия, но и, не имея никакой должности, сама решает кадровую политику государства. По мнению членов партии «Гражданский договор», последние кадровые изменения осуществлены по ее сценарию», - пишет издание.

Но они не учли одного: антирейтинг Анны Акопян выше, чем у Никола Пашиняна, отмечает «Грапарак».

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