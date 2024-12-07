Таможенники задержали более 180 тысяч пиротехнических средств - ФОТО

В результате совместных действий Оперативно-следственного главного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана и Товузского таможенного управления предотвращен незаконный ввоз большого количества пиротехнических средств на территорию страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Комитет, согласно информации, грузовик, въехавший через таможенный пост "Красный мост" из Грузии, использовал груза, указанного в документах как "картофель", для скрытия пиротехнических средств. В прицепе было обнаружено 185 729 коробок пиротехнических средств и 2485 фейерверков.

В связи с фактом проводится расследование.