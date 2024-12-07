В Дохе проходят трехсторонние переговоры по ситуации в Сирии

В Дохе (Катар) стартовали переговоры министров астанинского формата по ситуации в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС.

Встреча в астанинском формате по урегулированию в Сирии пройдет между министрами иностранных дел России, Ирана и Турции.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран и Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.