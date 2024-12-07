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Отмечен 75-летний юбилей народного писателя Натига Расулзаде - ФОТО

First News Media16:40 - Сегодня
Отмечен 75-летний юбилей народного писателя Натига Расулзаде - ФОТО

В киноцентре «Низами» состоялось мероприятие, посвященное 75-летнему юбилею народного писателя и кинодраматурга Натига Расулзаде, организованное Союзом кинематографистов Азербайджана и Государственным фильмофондом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в беседе с журналистами перед началом мероприятия народный писатель сказал, что находится в постоянном контакте со своей аудиторией: «Я стараюсь часто встречаться с читателями. Думаю, что писатель должен знать своего читателя. У меня есть читатели не только в Азербайджане, но и на пространстве СНГ, и в Европе. Для меня очень важно быть в контакте с ними и узнавать их мнение. Но это не значит, что автор должен полностью соглашаться с тем, что говорит читатель. Потому что у каждого писателя свой почерк и свой путь».

По его словам, иногда писатели устают и не видят слабых сторон в своих произведениях. Когда же читатель впервые читает книгу, он видит эти моменты. Поэтому полезно периодически общаться с читателями.

На мероприятии сначала был показан видеоролик о жизни и творчестве Натига Расулзаде.

Выступившие на юбилее директор Государственного фильмофонда Джамиль Гулиев, председатель Союза кинематографистов Расим Балаев, секретарь Союза писателей Чингиз Абдуллаев, поэт, заслуженный деятель искусств Баба Везироглу и другие отметили, что завершенность характеров в произведениях Натига Расулзаде заслуживает внимания. Они подчеркнули, что писатель привержен стилю, который разработал в молодости.

Было отмечено, что сценарии, основанные на произведениях автора, легки для воплощения актерами.

Неслучайно сегодня его книги переводятся на ряд европейских языков.

Отметим, что Натиг Расулзаде – автор более 50 книг, изданных в Азербайджане, России, Европе и многих других странах, лауреат ряда местных и зарубежных премий в области литературы.

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