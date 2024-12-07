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Новую дату президентских выборов в Румынии объявят в начале 2025 года

First News Media18:35 - Сегодня
Новую дату президентских выборов в Румынии объявят в начале 2025 года

Правительство Румынии объявит новую дату президентских выборов в начале следующего года.

Как передает Интерфакс, об этом сообщает Румынское радио.

"Конституционный суд Румынии счел, что избирательный процесс прошел с нарушениями правового характера, в силу чего вся процедура будет полностью повторена с нуля, а дату нового голосования правительство определит в начале следующего года", - говорится в сообщении радио.

Отмечается, что судьи Конституционного суда Румынии 6 декабря единогласным решением аннулировали итоги первого тура президентских выборов, который прошел 24 ноября. По их мнению, на свободное волеизъявление граждан страны повлияла дезинформация, которую использовал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, ведший агрессивную пропаганду в обход избирательного законодательства страны, злоупотребив алгоритмами социальных сетей и агитацией без надлежащего информирования о том, что она имеет отношение к выборному процессу.

Джорджеску стал лидером первого тура с результатом в 22,9% голосов избирателей, в то время как, согласно данным предвыборных опросов, его поддержка находилась на уровне 6%. При этом Джорджеску утверждал, что вел предвыборную кампанию в соцсетях, и поэтому не истратил на нее ни лея.

8 декабря в Румынии должен был пройти второй президентских выборов, в котором должны были бороться Кэлин Джорджеску и председатель "Союза спасения румын" Елена Ласкони.

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