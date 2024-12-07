Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана на фоне ожидаемой в стране ветреной погоды призвало участников движения проявлять на дорогах высокую бдительность, соблюдать правила дорожного движения для предотвращения негативных случаев.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ведомство.

В управлении отметили, что владельцам и водителям прицепных, тентованных, длинномерных грузовых автомобилей следует проявлять осторожность.

"Нельзя забывать, что движение в ветреную погоду затруднено и опасно, необходимо уделять особое внимание упаковке перевозимых грузов.

Водителям рекомендуется парковать транспортные средства вдали от опасных объектов, отдавать предпочтение закрытым пространствам", - добавили в дорожной полиции.