Оргкомитет конкурса «Восхождение» провел интеллектуальное соревнование, посвященное памяти великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

7 декабря оргкомитет конкурса «Восхождение» провел интеллектуальное соревнование между победителями, финалистами и полуфиналистами конкурса, посвященное памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в зимнем сезоне квиза «Восхождение» приняли участие в целом 43 команды в составе 252 участников. По итогам напряженной и увлекательной борьбы первого места удостоилась команда White Walkers. Второе место заняла команда NeveRest, а третье – Se7en.

Конкурс «Восхождение» в четвертый раз проводит интеллектуальное соревнование между победителями, финалистами и полуфиналистами. Отметим, что квиз «Восхождение Азербайджана», организованный в осеннем сезоне этого года, был посвящен Дню восстановления государственной независимости Азербайджана, в весеннем сезоне – Году солидарности во имя зеленого мира, а прошлогоднее соревнование – 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Напомним, что конкурс «Восхождение» учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 2019 года. Цель конкурса – выявление и поддержка перспективных руководителей в возрасте от 21 до 51 года, обладающих высоким интеллектуальным уровнем и как минимум двухлетним управленческим опытом, а также создание в стране банка кадрового резерва.

Победители конкурса «Восхождение» в течение года получают индивидуальные консультации по вопросам карьеры от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных органов. Также им вручается денежная премия в размере 20 тысяч манатов.