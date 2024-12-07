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Жительница Баку стала жертвой мошенника - ПОДРОБНОСТИ

First News Media20:20 - Сегодня
Жительница Баку стала жертвой мошенника - ПОДРОБНОСТИ

Жительница города Баку пострадала от действий мошенника.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, потерпевшая, лишилась 5 500 манатов в результате мошеннических действий злоумышленника.

Благодаря оперативным действиям сотрудников 13-го отделения полиции Сабунчинского района, был выявлен и задержан подозреваемый в совершении преступления 37-летний Э.Велиев.

По данному делу ведется расследование.

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