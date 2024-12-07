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Жительница Баку стала жертвой мошенника - ПОДРОБНОСТИ

Баку организован международный круглый стол на тему «Роль парламентов в общественной дипломатии: пример Азербайджана и Турции» - ОБНОВЛЕНО

Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии

Оргкомитет конкурса «Восхождение» провел интеллектуальное соревнование, посвященное памяти великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Президент Азербайджана: Теперь все люди в мире видят, что понятие международного права полностью подорвано

Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Австрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине

Предупреждение синоптиков: В Баку ожидается сильный ветер

Новую дату президентских выборов в Румынии объявят в начале 2025 года

В Азербайджане расширен список лекарств под особым контролем

Али Ахмедов: Текущая система отношений в мире не отвечает новым реалиям

Главы МИД РФ, Ирана, Турции призвали немедленно прекратить боевые действия в Сирии

В Иране опровергли сообщения о бегстве Асада из Сирии

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Голосование по импичменту президента Южной Кореи провалилось - ОБНОВЛЕНО

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Кунейтра перешел под контроль сирийских оппозиционных группировок - ОБНОВЛЕНО