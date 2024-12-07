В Баку задержан мужчина, совершивший неэтичные действия в отношении детей
В Ясамальском районе Баку задержан мужчина, совершивший развратные действия в отношении детей в лифтах жилых зданий.
Как передает Lent.az, об этом полиции сообщили родители несовершеннолетних.
По их словам, он приставал к маленьким девочкам.
В ходе проведенных сотрудниками Ясамальского районного управления полиции оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый Рафаил Мамедов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.
Пострадавших от действий Р.Мамедова просят обратиться в полицию.
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