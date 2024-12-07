СМИ: Чиновники из Египта и Иордании советовали Асаду покинуть Сирию

Чиновники из Египта и Иордании призвали президента Сирии Башара Асада покинуть страну и сформировать правительство в изгнании.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что «в пятницу Асад оставался в Сирии», и что на прошлой неделе его жена и дети «выезжали в Россию». По данным газеты, Асад просил Турцию «вмешаться, чтобы остановить повстанцев», а также обращался за оружием и разведывательной поддержкой к Египту, Иордании, Ираку и Объединенным Арабским Эмиратам, но получил отказ.

Источник: Лента.ру