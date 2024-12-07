В Астаре мужчина попал под поезд, его госпитализировали с тяжёлыми травмами

В Астаре, недалеко от железнодорожной станции, произошел трагический инцидент: поезд сбил пешехода, 34-летнего Магеррама Гулиева, который пытался перейти железнодорожный переезд.

Пострадавший получил серьёзные травмы ног и был доставлен в Центральную районную больницу Лянкярани, где ему сделали операцию.

В данный момент он продолжает лечение в реанимационном отделении.

По факту происшествия проводится расследование.

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