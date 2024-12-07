Сирийская оппозиция призвала войска Асада покинуть Хомс
В Сирии продолжается продвижение вооружённых оппозиционных групп.
Как сообщают турецкие СМИ, сирийская оппозиция, захватив центр города Хама и продвигаясь в сторону Дамаска, приближается к следующему городу — Хомсу.
Командир Оперативного управления Свободной Сирийской армии Хасан Абдулкани сделал последний призыв к правительственным войскам в Хомсе, заявив, что город скоро будет захвачен. Он также дал правительственным войскам последний шанс покинуть город.
Центр провинции Дера, расположенной на границе с Иорданией, также перешёл под контроль оппозиционных групп.
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