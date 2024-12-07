Сирийская оппозиция призвала войска Асада покинуть Хомс

В Сирии продолжается продвижение вооружённых оппозиционных групп.

Как сообщают турецкие СМИ, сирийская оппозиция, захватив центр города Хама и продвигаясь в сторону Дамаска, приближается к следующему городу — Хомсу.

Командир Оперативного управления Свободной Сирийской армии Хасан Абдулкани сделал последний призыв к правительственным войскам в Хомсе, заявив, что город скоро будет захвачен. Он также дал правительственным войскам последний шанс покинуть город.

Центр провинции Дера, расположенной на границе с Иорданией, также перешёл под контроль оппозиционных групп.