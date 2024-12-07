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МАГАТЭ: Иран готов «довольно резко» увеличить свои запасы урана, близкого к оружейному

First News Media10:40 - Сегодня
МАГАТЭ: Иран готов «довольно резко» увеличить свои запасы урана, близкого к оружейному

Иран готов «довольно резко» увеличить свои запасы урана, близкого к оружейному, поскольку он запустил каскады современных центрифуг, заявил в пятницу глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает Associated Press.

Во время беседы с журналистами в Бахрейне в рамках Манамского диалога Международного института стратегических исследований, Гросси сказал, что его инспекторы планируют узнать, сколько центрифуг будет вращать Иран, после того как Тегеран проинформирует его агентство о своих планах.

«Я думаю, что это очень тревожно, - сказал гендиректор МАГАТЭ. - Они готовились и держали все эти объекты как бы в подвешенном состоянии, а теперь они их активизируют. Так что мы еще посмотрим».

«Если они действительно заставят их развернуться - все, - это будет огромный скачок», - добавил он.

В заявлении МАГАТЭ, опубликованном вскоре после выступления Гросси, говорится, что Иран начал подавать на два каскада усовершенствованных центрифуг IR-6 уран, предварительно обогащенный до 20%, на своем подземном объекте Фордо.

Источник: ТАСС

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