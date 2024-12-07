Дорожная полиция: С начала года в ДТП с участием мотоциклов и мопедов погибли 16 человек

За 11 месяцев текущего года в Азербайджане произошло 46 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов и мопедов.

Как сообщает Главное управление дорожной полиции, в результате ДТП погибли 16 человек погибли, 34 получили ранения различной степени тяжести. За последние 15 дней в Нефтчалинском, Шекинском, Загатальском и Кюрдамирском районах в 5 авариях с мотоциклистами 4 человека погибли, 3 пострадали.

«Управление в очередной раз призывает водителей мотоциклов, мопедов и других двухколесных транспортных средств неукоснительно соблюдать правила безопасности, быть предельно осторожными в ветреную и дождливую погоду, не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.