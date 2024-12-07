СNN: Башара Асада нет в Дамаске

Сирийского президента Башара Асада нет в Дамаске, сообщает СNN со ссылкой на источник.

По его словам, несмотря на заявление канцелярии политика, главы государства нет ни в одном из тех мест города, где его можно найти. Кроме того, нет и гвардии, которая обычно охраняет политика и сопровождает его во время перемещений. Из-за этого стали появляться предположения, что Асад мог бежать.

«У повстанческих сил нет достоверных данных о местонахождении Асада, и они продолжают попытки его найти», — добавил источник.