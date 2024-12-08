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Президент Сирии мог погибнуть в авиакатастрофе

First News Media13:20 - Сегодня
Президент Сирии мог погибнуть в авиакатастрофе

Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, его самолет, на котором он улетел из Дамаска, предположительно, мог быть сбит.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Два сирийских источника заявили, что существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе», — говорится в сообщении издания.

В материале обращается внимание на то, что до сих пор остается загадкой, почему самолет неожиданно развернулся и исчез с радаров.

«Он исчез с радаров, возможно, транспондер был отключен, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит», — приводит агентство слова одного из источников в Сирии.

Как отмечается, первоначально самолет, предположительно, с Асадом, двигался в сторону прибрежного региона Сирии, но затем несколько минут летел в противоположном направлении.

Источник: Gazeta.ru

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