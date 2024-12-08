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В тяжелом ДТП в Анкаре погибли пять человек

First News Media13:50 - Сегодня
В тяжелом ДТП в Анкаре погибли пять человек

В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в турецкой столице Анкаре погибли пять человек.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN Türk, об этом сообщил глава столичного муниципалитета Мансур Яваш.

Согласно информации, водитель легкового автомобиля во время движения по трассе Анкара - Чанкыры потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В ДТП погибли все находившиеся в автомобиле пять человек. Утверждается, что они были членами одной семьи.

На месте аварии работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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