МИД РФ: Асад решил оставить президентский пост

Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем.

Россия в этих переговорах не участвовала, говорится в заявлении МИД РФ.

"В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем, - отмечается в тексте. - Россия в этих переговорах не участвовала".

Источник: ТАСС