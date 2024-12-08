Песков: Путин изложил условия для прекращения боев на Украине в июне

Россия открыта для переговоров по Украине, но условия для немедленного прекращения боев изложены президентом РФ Владимиром Путиным в июне.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие, в первую очередь, от стран глобального Юга, наших партнеров по БРИКС - Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, уже работающих на гуманитарном треке Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии", - сказал Песков. "Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России", - заявил представитель Кремля.