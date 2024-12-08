МИД Ирана призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии

Иран призывает оппозиционные вооруженные формирования, пришедшие к власти в Сирии, прекратить насилие и начать диалог со всеми слоями населения для создания инклюзивного правительства.

Об этом говорится в заявлении МИД исламской республики.

"Необходимо как можно быстрее прекратить любые вооруженные столкновения, предотвратить начало терактов и начать национальный диалог с участием всех слоев населения Сирии, чтобы создать инклюзивное правительство, представляющее интересы всего народа", - отмечается в тексте, размещенном в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.