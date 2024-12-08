8 декабря объявлено национальным праздником в Сирии

Национальная коалиция сирийских оппозиционных и революционных сил объявила 8 декабря национальным праздником в стране.

Об этом сообщило агентство Anadolu.

Согласно информации, в заявление коалиции отдельно подчеркнуто падение 61-летнего режима Баас и освобождение Сирии от власти Башара Асада.

«Сегодня - день победы мучеников, жертв, заключенных, перемещенных лиц и угнетенных», - говорится в сообщении оппозиции.

Коалиция также заявила, что продолжит работу по завершению процесса передачи власти переходной администрации и готова к стратегическому сотрудничеству со всеми странами для строительства новой Сирии.