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Врач и патриот своей Родины: В Баку прошел вечер памяти Абдулкерим бека Мехмандарова - ФОТО

First News Media15:05 - Сегодня
Врач и патриот своей Родины: В Баку прошел вечер памяти Абдулкерим бека Мехмандарова - ФОТО

В Международном центре мугама состоялся литературно-художественный вечер, посвященный 170-летию со дня рождения Абдулкерим бека Мехмандарова - известного общественного деятеля, первого военного врача Азербайджана, основателя и председателя Шушинского отделения организации Difai, создателя первой русско-азербайджанской школы для девочек в Шуше.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна и минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

На выставке гостям были представлены фотографии Шуши, они могли насладиться мугамом «Bayatı-Şiraz».

Вечер продолжился показом фрагментов из документального фильма «Во имя нации - Абдулкерим бек Мехмандаров».

На мероприятии выступили председатель комитета Милли Меджлиса по культуре Полад Бюльбюльоглу, заместитель главы Исполнительной власти Шушинского района Вюсала Фаталиева и другие.

В своем выступлении Махбуба Азизова, представитель рода Мехмандаровых, рассказала о любви Абдулкерим бека к Родине и его благих делах.

Заслуженный артист Шушинского государственного музыкального драматического театра Назир Рустамов представил на сцене образ Абдулкерим бека.

На мероприятии было подчеркнуто, что после освобождения Шуши Фонд Гейдара Алиева провел восстановительные работы в Усадебном комплексе Мехмандаровых, который сейчас функционирует как музей и в прошлом году открылся при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Шушинские певцы исполнили несколько песен, среди которых «Mənim Şuşam», «Qarabağın maralı», «Vətənimdir», «Şuşanın dağları», а народный артист Нуреддин Мехдиханлы прочел стихи, посвященные этому значимому событию.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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