Отрезанные от мира: Как в Сирии освобождали изолированных заключенных, в том числе женщин и детей - ВИДЕО

На фоне свержения в Сирии режима Башара Асада и установления оппозиционными силами контроля над страной в сетях распространяются кадры освобождения из тюрем заключенных.

По сообщениям медиа, преимущественно речь идет о заключенных по политическим мотивам, в частности, лицах, участвовавших на стороне оппозиционных Асаду сил в боевых действиях в гражданской войне 2011 года, и их семей.

Большинство узников, в том числе, женщины и дети, отбывали заключение в тюрьме «Седнайя» в пригороде Дамаска, сообщает Al Jazeera.

По сообщениям турецких медиа, многие заключенные содержались там в подземных камерах, скрытых от посторонних глаз.

На этих кадрах можно увидеть удивление и растерянность на лицах заключенных, которым сказали, что отныне они свободны, и это тоже свидетельство того, что в тюрьме эти люди были полностью изолированы от внешнего мира.

Люди были отрезаны от внешнего мира настолько, что один из пожилых заключенных спросил у освободивших его спасателей, освобожден ли он по разрешению отца Башара Асада – Хафеза Асада.

На одной из записей из тюрьмы «Седная» виден в том числе маленький ребенок, которого держали вместе с матерью в камере. Записи были опубликованы базирующейся в Турции Ассоциацией заключенных и пропавших без вести в тюрьме «Седнайя» (ADMSP). «Он [Асад] пал. Не бойтесь», — говорит голос на видео, вероятно, пытаясь успокоить женщин и заверить их, что теперь они в безопасности.

Как сообщают турецкие СМИ, ввиду наличия в тюрьме «Седнайя» тайных ходов и камер, к операции по освобождению заключенных привлечены поисково-спасательные подразделения, специалисты по разрушению стен, бригады по вскрытию металлических дверей, медики, а также специально обученные собаки.

Спасатели отмечают, что в отдельных камерах нет вентиляции, и от отсутствия воздуха люди там почти задыхались.

Муниципалитет Дамаска обратился в социальных сетях к бывшим тюремным работникам свергнутого режима с просьбой предоставить повстанцам коды доступа к электронным замкам тюремных камер. По их словам, они не могут открыть их, чтобы освободить заключенных, которых видно на мониторах системы видеонаблюдения.

В соцсетях, тем временем, появляется все больше видео из тюрем и кадры с освобожденными заключенными на улицах сирийских городов.

Источники: Al Jazeera, TRT, BBC, Hürriyet, AzTV