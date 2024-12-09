Ferrari за 3 миллиона долларов: Дворец Асада разграбили – ФОТО - ВИДЕО

Захватившие власть в Сирии повстанцы разгромили дворец экс-президента страны Башара Асада.

Дворец президента Башара Асада остался без охраны, и его сразу же заполнили толпы людей, пишет Reuters.

Судя по выложенным в Сеть видеороликам и фотографиям, люди приходили с семьями, вместе с детьми, фотографировались в роскошных залах, выкручивали и уносили все, что только можно унести - коробки с вещами, брендовую одежду, картины, мебель, ковры и др.

Получившие доступ ко дворцу сирийцы делали фото и выкладывали их в Сеть. «Я фотографирую, потому что счастлив быть здесь, посреди его дома», - заявил местный житель, показывая фотографии на своем мобильном телефоне.

Повстанцы также обнаружили и конфисковали автомобили Ferrari F50, стоимость которого составляет более 3 млн долларов, Audi, Mercedes, Lamborghini, Rolls Royce и Bentley.

По данным издания, резиденция Башара Асада в элитном районе Аль-Малики сирийской столицы состоит из трех шестиэтажных домов. Согласно информации, повстанцы разграбили весь правительственный квартал.