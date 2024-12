Ferrari за 3 миллиона долларов: Дворец Асада разграбили – ФОТО - ВИДЕО

Захватившие власть в Сирии повстанцы разгромили дворец экс-президента страны Башара Асада.

Дворец президента Башара Асада остался без охраны, и его сразу же заполнили толпы людей, пишет Reuters.

Судя по выложенным в Сеть видеороликам и фотографиям, люди приходили с семьями, вместе с детьми, фотографировались в роскошных залах, выкручивали и уносили все, что только можно унести - коробки с вещами, брендовую одежду, картины, мебель, ковры и др.

Получившие доступ ко дворцу сирийцы делали фото и выкладывали их в Сеть. «Я фотографирую, потому что счастлив быть здесь, посреди его дома», - заявил местный житель, показывая фотографии на своем мобильном телефоне.

Повстанцы также обнаружили и конфисковали автомобили Ferrari F50, стоимость которого составляет более 3 млн долларов, Audi, Mercedes, Lamborghini, Rolls Royce и Bentley.

По данным издания, резиденция Башара Асада в элитном районе Аль-Малики сирийской столицы состоит из трех шестиэтажных домов. Согласно информации, повстанцы разграбили весь правительственный квартал.

Syria: On the eve of the fire in Assad's presidential palace, terrorists organized an "open house". Syrian militants let crowds of people into the palace, who first walked freely around the building and then started looting. pic.twitter.com/NEQSuYYfJy — MIB 63 (Truth Seeker) (@mib_63) December 9, 2024