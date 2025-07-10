В Сети появились редкие архивные кадры Хокумы Алиевой – ФОТО
Секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Зия Шихлинский завершил съёмки документального фильма о Национальном герое Хокуме Алиевой.
Премьера фильма состоится в августе текущего года, сообщает 1news.az со ссылкой на Союз кинематографистов Азербайджана.
Отметим, что руководителем проекта является председатель Союз кинематографистов Азербайджана, народный артист Расим Балаев, оператор - Юрий Варновский, режиссёр монтажа - Мубариз Нагиев, координатор - Али Иса Джабаров.
Отметим, что на странице Союза кинематографистов Азербайджана в социальной сети Facebook опубликованы редкие архивные кадры Национального героя Хокумы Алиевой, просмотреть которые можно ниже.
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Завершены съемки фильма о Хокуме Алиевой – ФОТО