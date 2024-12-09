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SuperToys теперь в Dəniz Mall! - ФОТО

First News Media15:55 - Сегодня
SuperToys теперь в Dəniz Mall! - ФОТО

Свой 17-й филиал компания SuperToys открыла в Dəniz Mall, отметив это событие ярким мероприятием.

На празднике выступили RR Band Show, фокусник Анар Алиев, прошли DJ-шоу, face-art, а также гостей радовали Санта-Клаусы и маскоты легенд мирового футбола Роналду и Месси - для детей организовали различные игры, победители которых получили подарки.

В честь открытия филиала в Dəniz Mall действует скидка до 50% на игрушки до 15 декабря – это отличная возможность приобрести новогодние подарки. Магазин находится на 4-м этаже и привлекает покупателей широким ассортиментом.

Впервые в стране игрушки доставляются домой любимыми аниматорами, а новогодние товары - в сопровождении Деда Мороза. Чтобы воспользоваться этим предложением, звоните по короткому номеру *4044.

SuperToys работает с 2017 года и на данный момент имеет 17 филиалов. Ознакомьтесь с их адресами:

📍 Ясамал: Ясамальский р-н, ул. Акима Аббасова, 120.

📍 Филиал Нариманов: пр. Хатаи, 51; ул. Гюлара Гадирбекова, 63.

📍 Мардаканский филиал: пос. Мардакан, ул. Сергея Есенина.

📍 Бадамдарский филиал: Бадамдарское шоссе, 112А.

📍 Филиал Гара Гараев: ул. Мамедали Шерифли, 9А.

📍 Филиал Эльмляр Академиясы: пр. Гусейна Джавида, 15.

📍 Филиал Бинагади: ул. Самедбея Мехмандарова, 26.

📍 Филиал Хырдалан: г. Хырдалан, микрорайон 27, ул. Галубия, 22.

📍 Филиал Говсан: Сураханский р-н, пос. Говсан, ул. Чёллюк, 5.

📍 Филиал Ахмедлы: Хатаинский р-н, ул. Насреддина Туси, 56-71, блок «C», кв. 274, 1-й этаж.

📍 Филиал Забрат: Абшеронский р-н, пос. Мехеммеди, ул. А. Маликова, район Хазар Баглары.

📍 Филиал Гянджлик: Наримановский р-н, ул. К. Казымзаде, рядом с зоопарком.

📍 Филиал Садарак: Торговый центр «Садарак», рядом с часовой площадью.

📍 Филиал 28 Mall: 4-й этаж.

📍 Филиал City Park Mall: пр. Бабека, 28, Белый город, за парком Низами Гянджеви.

📍 Филиал Dəniz Mall: Сабаильский р-н, пр. Нефтяников, 117.

📍 Филиал Абшерон: ТЦ «Абшерон», корпус «Престиж-B», 2-й корпус.

https://www.instagram.com/supertoysaz/

https://www.supertoys.az/

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