​​​​​​​«Охота на женщин»: Шокирующая правда о маленьком немецком острове - ФОТО - ВИДЕО

Совсем недавно, а именно 5 декабря, улочки небольшого германского острова в Северном море заполонили правоохранители, несущие патруль до раннего утра.

Связано это было с фестивалем «Клаасом» (Klaаsohm), который проходит каждый год перед днем святого Николая. Давайте разберемся, что не так с этим фестивалем и что послужило причиной для патрулирования улиц небольшой немецкой деревни.

Боркум, небольшой остров с населением 5400 человек, имеет довольно противоречивую традицию, которая зародилась еще 1830-е годы. В ночь на 5 декабря группа из шести неженатых мужчин, состоящих в «Клубе парней Боркума» и родившихся на этом острове, облачается в овечьи шкуры и вооружается бычьими рогами, символизирующими превосходство и власть. Так они готовятся к «охоте», в которой им помогает практически все местное население. Жители ловят и удерживают женщин, пока каждый из мужчин «клуба» не закончит «ритуальное» избиение рогом по ее ягодицам. Посмотреть на это собираются практически все, многие даже приводят детей.

Корнями данная традиция уходит в далекое прошлое, когда мужчины еще занимались охотой на китов, пропадая в море целыми месяцами и возвращаясь на остров в начале зимы. По возвращении они надевали шкуры животных (преимущественно овец) и устрашающие маски и устраивали беспорядки в течение всего дня, чтобы показать таким образом главенство и якобы вернуть себе власть на острове. Изначально ритуал с избиением рогами проводили в закрытых помещениях, и распространялось все это только на мужчин. Ключевым моментом празднования была как раз ритуальная борьба, но происходила она только между представителями одного пола.

Невольно возникает вопрос: «Почему эта жестокая традиция сомнительного характера перекочевала на улицы острова, а фокус внимания сместился с мужчин на женщин?» По словам местных жителей, это произошло для того, чтобы «показать женщинам их подлинное место».

Ситуацию осложнял и тот факт, что фестиваль был скрыт завесой тайны. Жители острова в течение многих лет открыто рекомендовали всем не делиться фотографиями и видео. Они знали и понимали, что все происходящее выходит за рамки адекватности.

Все это всплыло наружу после того, как в 2023 году два журналиста немецкого телеканала ARD тайно проникли в деревню, провели собственное расследование и смогли заснять происходящее. Дело получило еще больший резонанс, когда на YouTube вышел документальный фильм, где рассказывалась вся правда о фестивале. Кадры быстро разлетелись по Интернету, вызвав осуждение пользователей социальных сетей.

Репортерам удалось поговорить с несколькими женщинами, которые подверглись избиениям, а также с мужчиной, участвовавшим в ритуале.

Одна из пострадавших рассказала, что происходящее на этом фестивале ее родители преподносили как своеобразную традиционную для острова игру в салки. Однако, когда она выросла и сама стала жертвой этих «салок», то поняла, что это не веселая игра, а жестокий ритуал.

«Если ты открыто выступаешь против проведения этого фестиваля, тебя обвинят в неуважении традиций и в том, что ты поддался влиянию извне», — рассказал бывший житель острова и участник ритуала. Он отметил, что критиковать и нелестно отзываться об обряде было невозможно из-за страха подвергнуться осуждению.

Стоит также отметить, что несколько опрошенных жителей заявили, что никакой жестокости там нет и в помине, это все лишь маленькая шалость. Но несколько женщин, подвергшиеся избиениям, анонимно рассказали журналистам, как после этой «небольшой шалости» у них на несколько дней, а иногда и недель сохранялись очень болезненные синяки и гематомы. Что тут можно сказать, если один из бывших жителей острова подчеркнул, что местные мужчины гордились бы, если бы после избиения женщины не смогли несколько дней даже сидеть.

В ответ на неутихающий ажиотаж вокруг этой традиции ассоциация, организующая данный фестиваль, заявила, что «эта практика будет отменена, и насилие в отношении женщин больше не будет восприниматься терпимо».

Мэр острова Юрген Аккерманн, в свою очередь, заявил, что «из своего рода «традиции» этот обряд превратился в насилие без разрешения». Он также отметил, что после предыдущих инцидентов в течение последнего десятилетия происходило переосмысление обряда, но вопрос не был достаточно настойчиво поднят до сих пор. Об этом сообщает германское информационное агентство dpa.

Именно по этой причине на прошедшем фестивале полиция заявила, что значительно увеличила патрули на улицах Боркума.

Согласно информации, предоставленной правоохранителями, когда фестиваль завершился около полуночи сообщений о телесных повреждениях или нападениях не поступало. Начальник полиции Томас Мемеринг заявил, что, если в ходе расследования после мероприятия будут выявлены преступления, связанные с этим или предыдущими фестивалями, они будут преследоваться по закону.

«Обычаи и традиции не защищают от наказания», — подчеркнул он в своем заявлении.

Однако, как ни странно, далеко не все жители острова поддержали решение отказаться от ритуала избиения женщин. Так, порядка 150-200 местных жительниц вышли на демонстрацию, требуя сохранить обряд, поскольку это важная часть культуры Боркума.

При написании материала использовалась информация из открытых источников: AP News, NDR, The Telegraph, YouTube-канал STRG_F.

Подготовила: Хаджар Назарова