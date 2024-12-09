Асад отказался от сделки с США перед своим свержением

Бывший президент Сирии Башар Асад накануне своего свержения отказался от сделки с США о прекращении Дамаском логистической помощи Тегерану и предоставления своей территории для поставок помощи из Ирана ливанской шиитской организации "Хезболлах" в обмен на постепенное снятие американских санкций.

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди.