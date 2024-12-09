Асад отказался от сделки с США перед своим свержением
Бывший президент Сирии Башар Асад накануне своего свержения отказался от сделки с США о прекращении Дамаском логистической помощи Тегерану и предоставления своей территории для поставок помощи из Ирана ливанской шиитской организации "Хезболлах" в обмен на постепенное снятие американских санкций.
Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди.
Как отметило издание, за несколько недель до наступления в Сирии вооруженной оппозиции американцы через Объединенные Арабские Эмираты предлагали бывшему сирийскому лидеру отказаться от предоставления Ирану своей территории для снабжения ливанской шиитской организации "Хезболлах". Взамен США обещали постепенную отмену санкций против Сирии. Тем не менее Асад отказался от этого предложения.
Более фатальным для Асада, по мнению WP, стал его отказ наладить отношения с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который предлагал нормализовать отношения с Дамаском в обмен на сдерживание курдских формирований и возвращение на территорию арабской республики хотя бы части сирийских беженцев.
Источник: ТАСС