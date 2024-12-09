Пезешкиан призвал все стороны в Сирии определить судьбу страны путем диалога

Сирийский народ сам должен решить судьбу своей страны, определить ее политическую и государственную систему.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Он подчеркнул необходимость диалога между различными слоями сирийского общества для достижения взаимопонимания и выразил надежду на «скорейшее прекращение военного конфликта и насилия, чтобы народ страны мог в спокойной обстановке, без разрушительного внешнего вмешательства принять решение о своей судьбе, которое достойно великого сирийского народа».

Источник: ИРНА