Трамп планирует отменить гражданство по праву рождения

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в первый день своего пребывания в должности принять исполнительные меры, чтобы попытаться прекратить предоставление гражданства всем, кто родился в США, независимо от статуса их родителей.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью NBC News.

Трамп отметил, что республиканцам, возможно, придется принять поправки к Конституции для решения этого вопроса. По его словам, это сложный процесс.

«Нам придется это изменить. Такая практика существует только в США, игнорируя примеры других стран, таких как Канада или Бразилия. Мы должны положить этому конец», — сказал Трамп.

Он также затронул вопрос так называемых «мечтателей», иммигрантов, которые приехали в США в детском возрасте, и выразил готовность сотрудничать с демократами для поиска компромисса относительно их статуса.

«Мы должны что-то сделать с «мечтателями». Они стали успешными, имеют работу или даже свой бизнес. Нам придется что-то с ними делать», — заявил Дональд Трамп.

Источник: Лента.ру