Минтруда направит в правительство предложения по квотам трудовой миграции на 2025 год

Предложения по квотам трудовой миграции на 2025 год, а также изменения в утвержденные квоты на 2024 год будут переданы в Кабинет министров.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Очередное заседание комиссии по вопросам квотирования трудовой миграции прошло под председательством министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

Представители различных государственных структур обсудили выполнение текущих квот и подготовили предложения по квотам трудовой миграции на следующий год.

По итогам обсуждений принято решение представить в Кабинет министров на рассмотрение предложения по квотам трудовой миграции на 2025 год, а также предложения по изменениям в утвержденную квоту трудовой миграции на текущий год.