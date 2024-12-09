Число погибших при крушения военного вертолета в Турции достигло 6 человек - ОБНОВЛЕНО
6 военных погибли при крушения военного вертолета в Турции.
Как сообщает Haberler, трагедия произошла в районе Кечиборлу провинции Испарта.
Министерство национальной обороны Турции выступило с заявлением в связи с происшествием, в котором выразило соболезнования семьям и близки погибших.
Отмечается, что вертолет UH-1 выполнял тренировочный полет.
В разбившемся вертолете погиб также командир Испартинской сухопутной авиационной школы бригадный генерал Иса Байдилли.
Источник: Haberler
13:29
Стали известны некоторые подробности крушения военного вертолета в Турции.
Как сообщает NTV со ссылкой на свои источники, военный вертолет рухнул возле АЗС в районе Кечиборлу провинции Ыспарта после столкновения в воздухе с другим вертолетом.
По сообщению телеканала, один из погибших - бригадный генерал.
Отмечается, что второй военный вертолет благополучно приземлился.
13:11
В результате крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта погибли 5 военнослужащих.
Как сообщает NTV, об этом заявил губернатор провинции Абдулла Эрин.
По его словам, вертолет совершал учебный полет.
13:04
Военный вертолет потерпел крушение в турецкой провинции Ыспарта на юге страны.
Об этом сообщает агентство DHA в соцсети X.
«Военный вертолет рухнул возле АЗС в районе Кечиборлу провинции Ыспарта», – говорится в публикации.
На место вызваны скорая помощь и пожарные.