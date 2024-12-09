Число погибших при крушения военного вертолета в Турции достигло 6 человек - ОБНОВЛЕНО

6 военных погибли при крушения военного вертолета в Турции.

Как сообщает Haberler, трагедия произошла в районе Кечиборлу провинции Испарта.

Министерство национальной обороны Турции выступило с заявлением в связи с происшествием, в котором выразило соболезнования семьям и близки погибших.

Отмечается, что вертолет UH-1 выполнял тренировочный полет.

В разбившемся вертолете погиб также командир Испартинской сухопутной авиационной школы бригадный генерал Иса Байдилли.

Источник: Haberler

13:29

Стали известны некоторые подробности крушения военного вертолета в Турции.

Как сообщает NTV со ссылкой на свои источники, военный вертолет рухнул возле АЗС в районе Кечиборлу провинции Ыспарта после столкновения в воздухе с другим вертолетом.

По сообщению телеканала, один из погибших - бригадный генерал.

Отмечается, что второй военный вертолет благополучно приземлился.

13:11

В результате крушения военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта погибли 5 военнослужащих.

Как сообщает NTV, об этом заявил губернатор провинции Абдулла Эрин.

По его словам, вертолет совершал учебный полет.

13:04

Военный вертолет потерпел крушение в турецкой провинции Ыспарта на юге страны.

Об этом сообщает агентство DHA в соцсети X.

«Военный вертолет рухнул возле АЗС в районе Кечиборлу провинции Ыспарта», – говорится в публикации.

На место вызваны скорая помощь и пожарные.