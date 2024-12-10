Милли Меджлис утвердил поправки в Закон «О предотвращении бытового насилия»

Милли Меджлис в третьем чтении утвердил поправки в Закон «О предотвращении бытового насилия».

Как сообщает Report, законопроект принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно нововведениям, жалобы на бытовое насилие будут рассматриваться органом исполнительной власти по месту жительства или пребывания потерпевшего в течение пяти дней. В особых случаях, предусмотренных законом, срок рассмотрения составит 24 часа.

При необходимости срок может быть продлен не более чем на пять дней. Потерпевшие получат право на участие в слушаниях адвоката, психолога, а при необходимости — переводчика. Если среди потерпевших есть несовершеннолетние до 16 лет или лица с инвалидностью, то к процессу будет привлечен педагог.

По итогам рассмотрения жалобы могут быть приняты решения о выдаче охранного ордера, обращении в суд по вопросам лишения родительских прав или привлечения к ответственности виновного. Также предусмотрена возможность предоставления пострадавшему временного приюта в центрах помощи.