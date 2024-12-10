В Азербайджане увеличат штрафы за продажу алкоголя по заниженной цене

В Азербайджане утвержден в первом чтении проект изменений в Кодекс об административных проступках, который предусматривает штрафы за продажу алкогольных напитков ниже установленной минимальной цены.

Как сообщает Report, поправки обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, за продажу алкогольных напитков по цене ниже установленной физическим лицам грозит штраф в размере 100 манатов, должностным лицам - 800 манатов, юридическим лицам - 2000 манатов.