Турция проведет встречу с представителями НПО Сирии по вопросу возвращения сирийцев

Власти Турции проведут встречу с представителями НПО Сирии по вопросу возвращения на родину сирийских граждан, находящихся в настоящее время на турецкой территории.

Как сообщает турецкие СМИ, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Йерликая.

Министр сообщил, что планируется обсуждение с неправительственными организациями вопросов, касающихся восстановления жизни в Сирии: «После этой встречи мы поделимся деталями как с нашими гражданами, так и с сирийской стороной».

Али Йерликая отметил, что на пограничных пунктах турецко-сирийской границы введены новые меры: «При изначальной ежедневной пропускной способности в 3 тысячи человек мы увеличили этот показатель до 15–20 тысяч».