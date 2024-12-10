В Азербайджане будет создана информационная система «e-rüsum» для уплаты госпошлин

В Азербайджане будет создана «Информационная система электронного управления госпошлинами» («e-rüsum»), госпошлины будут уплачиваться на основании электронного уведомления («e-bildiriş»).

Как сообщает АПА, это нашло отражение в поправке к закону «О государственной пошлине», предложенной в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 13 декабря.

Согласно проекту, предоставление электронного уведомления «e-bildiriş» о перечислении в государственный бюджет поступлений по государственной пошлине, получение в режиме реального времени информации о начисленных поступлениях государственной пошлины соответствующим органом (учреждением), прием и соответствующее рассмотрение информации по заявлениям о превышении или ненадлежащем удержании государственной пошлины, электронный контроль и учет перечисления государственной пошлины в государственный бюджет будет осуществляться через информационную систему органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти.