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Зурабишвили могут лишить госохраны после истечения президентского срока

First News Media09:58 - Сегодня
Зурабишвили могут лишить госохраны после истечения президентского срока

Инициированы поправки в закон «О Специальной службе государственной охраны», согласно которым президент Грузии Саломе Зурабишвили за нарушение Конституции может лишиться госохраны после истечения ее президентских полномочий.

Об этом сообщил Первый канал Грузии.

Согласно поправкам, президент, премьер-министр и спикер парламента будут лишены полагающейся им в течение года после истечения срока полномочий госохраны, если Конституционный суд Грузии подтвердит нарушение ими Основного закона страны.

Срок полномочий Зурабишвили истекает 16 декабря.

В октябре 2023 года Конституционный суд Грузии в рамках запущенной правящей партией «Грузинская мечта» процедуры импичмента подтвердил, что Зурабишвили нарушила Конституцию страны.

Конституционный суд Грузии заявил, что 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж она осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью часть 1 пункт «а» Конституции Грузии.

Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней.

В свою очередь, Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.

Что касается поправок в закон «О Специальной службе государственной охраны», то в них также говорится о том, что первые лица государства лишатся госохраны, если им придется покинуть пост из-за нарушения Конституции или совершения преступления.

Для лишения первых лиц полномочий необходимо соответствующее решение парламента. К примеру, для доведения процедуры импичмента президента до конца необходимо было голосование минимум 100 депутатов парламента (2/3), а у парламентского большинства не хватило для этого голосов.

У «Грузинской мечты» нет такого количества голосов и в парламенте XI созыва, который вступил в полномочия 25 ноября. В предвыборный период правящая партия обещала избирателям объявить Зурабишвили импичмент, если получит конституционное большинство (2/3).

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет.

Центральная избирательная комиссия Грузии официально зарегистрировала пока только одного кандидата на пост президента Грузии – Михаила Кавелашвили.

Источник: Sputnik-Грузия

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