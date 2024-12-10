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Банк ABB организовал первый Data & AI Summit в Азербайджане - ФОТО

First News Media10:10 - Сегодня
Банк ABB организовал первый Data & AI Summit в Азербайджане - ФОТО

В Азербайджане 9 декабря 2024 года состоялся первый Data & AI Summit, организованный Банком ABB.

Более 250 участников из Азербайджана и других стран присоединились к этому событию. Среди спикеров и участников панельных дискуссий были представители Банка ABB, а также руководители таких организаций, как Агентство цифрового развития и инноваций, британская компания Centrica, журнал Harvard Business Review (Турция), компания EY Турция, компания Azercell, турецкий IshBank, компания McKinsey, международная платежная система Mastercard и другие.

Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы собрать представителей Data-сообщества для обмена опытом, обсуждения новых трендов и установления взаимных партнерств.

На саммите были представлены презентации на темы будущего Data-аналитики и искусственного интеллекта, создания новых цифровых впечатлений для клиентов с помощью технологий и другие. Кроме того, состоялись панельные дискуссии на тему формирования культуры принятия решений, основанных на Data, в эпоху искусственного интеллекта, а также были продемонстрированы интересные кейсы эффективного использования данных в разных отраслях, включая банковский сектор.

На саммите также была подробно представлена информация о практическом опыте применения Data-технологий в Банке ABB и обсуждался проект ABB AI Factory.

Председатель Правления Банка ABB Аббас Ибрагимов отметил: «Создание цифрового опыта для клиентов на основе данных — одна из главных стратегических целей Банка ABB. Количество наших моделей искусственного интеллекта, созданных за последние 2 года в Банке ABB, достигло 125. В нашем банке уже успешно реализованы 32 сценария применения искусственного интеллекта в различных сферах, искусственный интеллект увеличивает скорость и точность принятия решений. Мы также можем измерить пользу, которую приносят нам наши модели: за последние 2 года модели искусственного интеллекта принесли Банку ABB прямой положительный финансовый эффект в размере 20,4 миллиона манатов».

По его словам, за последние 2 года решения искусственного интеллекта увеличили число активных розничных клиентов банка на 63%, а показатель удовлетворенности клиентов (NPS) вырос с 48 до 76,8.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

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