Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

В Нахчыванскую военную прокуратуру поступила информация о гибели военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны, рядового Джафарли Тарыверди Заур оглу.

Как сообщает АПА, на основании поступившей информации сотрудниками Нахчыванской военной прокуратуры и управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие значимость для дела и совершены другие действия.

По данному факту в Нахчыванской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, проведены другие следственные действия.

В настоящее время продолжается расследование.