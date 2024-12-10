Maserati: Новая эра в Азербайджане с открытием современного автомобильного центра – ФОТО

В столице Азербайджана по адресу: проспект Гейдара Алиева, 191 открылся второй официальный автосалон Maserati - новый салон отражает уверенное развитие бренда на местном рынке и укрепляет его позиции среди ценителей роскошных автомобилей, предлагая им полный спектр услуг – от продажи и технического обслуживания до выдачи эксклюзивных аксессуаров.

Напомним, что в 2023 году после продолжительных переговоров компания Grand Automotive Azerbaijan подписала официальный контракт с итальянским производителем автомобилей спортивного и бизнес-класса Maserati, став эксклюзивным дистрибьютором бренда в Азербайджане. Спустя год после открытия первого автосалона Maserati в Азербайджане, который был открыт в Белом городе, компания сделала еще один шаг вперед, открыв второй официальный салон - этот успех свидетельствует о растущем интересе к бренду, его устойчивом развитии и высокой востребованности среди покупателей.

«За год работы Maserati в Баку мы смогли завоевать доверие множества покупателей и обрести новых друзей. Именно благодаря этому успеху мы открываем второй автосалон в столице, продолжая расширять наше присутствие и двигаться вперед. Мы уверены, что в будущем сможем предложить нашим клиентам еще больше уникальных автомобилей и безупречное обслуживание, соответствующее стандартам Maserati», - отметил в ходе открытия второго автосалона глава Grand Automotive Azerbaijan Рауф Шахвердиев, подчеркнув, что в этом году Maserati отмечает свое 110-летие, оставаясь символом скорости, роскоши и итальянского мастерства.

Новый автосалон Maserati, занимающий 500 квадратных метров, не только соответствует самым строгим международным стандартам, но и предлагает клиентам уникальный опыт обслуживания класса люкс. Здесь реализован высококлассный сертифицированный сервис, который включает в себя не только регулярное техническое обслуживание, но и индивидуальный подход к каждому автомобилю, а использование только оригинальных запчастей и современных технологий гарантирует надежность и долговечность автомобилей Maserati. Специалисты, прошедшие обучение по международным программам, обеспечат заботу о вашем автомобиле на самом высоком уровне, соответствующем стандартам бренда.

В новом автосалоне также предлагается специальная программа Maserati Fuoriserie, которая позволяет вам самостоятельно заказать эксклюзивную отделку и дизайн вашего автомобиля – вы можете выбрать цвет, материалы и другие детали, создавая уникальный автомобиль, который будет соответствовать только вашим предпочтениям.

Отметим, что в новооткрывшемся автосалоне Maserati представлены три флагманские модели - MC20, GranTurismo и Grecale. MC20 - спортивный суперкар с мощным двигателем и передовыми технологиями. GranTurismo сочетает элегантность и комфорт для ценителей роскоши. Grecale Trofeo - динамичный и мощный кроссовер, предлагающий выдающиеся характеристики и современный дизайн.

У вас также есть возможность приобрести модель GT2 Stradale – это мощь и элегантность, адаптированные для дорог; заказы уже открыты!

Особо подчеркнем, что почетными гостями мероприятия стали региональный директор Maserati Филипп Клавероль и посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо, визит которых подчеркнул значимость события для региона.

На открытии также присутствовали автолюбители, эксперты автомобильной индустрии, журналисты и представители медиа. Каждый из гостей имел возможность не только ознакомиться с модельным рядом бренда, но и узнать о философии Maserati, основанной на гармоничном сочетании классических традиций и современных технологий. Каждая деталь мероприятия напоминала гостям о том, что Maserati - это не просто автомобили, а стиль жизни, который продолжает вдохновлять и привлекать внимание по всему миру.

Отметим, что партнерами прошедшего мероприятия выступили посольство Италии в Азербайджане, Итальянская торговая палата, бренды Martini, La Scolca и Sanpellegrino.

«Наша миссия – дарить радость и незабываемые впечатления с первого визита в наш центр и на протяжении всего пути», - подчеркивают в Maserati Baku.

Всю интересующую информацию вы также можете получить на официальной странице в социальных сетях Instagram и Facebook - официальный сайт https://maserati.az/

Контактные номера: *5888, 010 222 9223.

Адрес нового автосалона Maserati: Проспект Гейдара Алиева, 191.

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