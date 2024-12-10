 ООН: Азербайджан добился прогресса в разминировании и восстановлении освобожденных территорий | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

ООН: Азербайджан добился прогресса в разминировании и восстановлении освобожденных территорий

First News Media23:40 - 10 / 12 / 2024
ООН: Азербайджан добился прогресса в разминировании и восстановлении освобожденных территорий

Правительство Азербайджана достигло прогресса в разминировании, восстановлении, реконструкции и социально-экономическом развитии освобожденных территорий.

Об этом Report заявила глава офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи.

По ее словам, ООН продолжает поддерживать усилия правительства Азербайджана в контексте постконфликтного восстановления.

"Мы продолжим партнерство в этом направлении и остаемся верны нашим обязательствам по ускорению процесса достижения Азербайджаном целей устойчивого развития", - подчеркнула она.

Мабучи добавила, что представительство ООН в Азербайджане признает актуальность процесса разминирования как предварительного условия для безопасного возвращения, реинтеграции и реабилитации вынужденных переселенцев.

"Поддержка ООН включает: разминирование, обеспечение средств к существованию для вернувшихся вынужденных переселенцев, социальные услуги, юридическую помощь, восстановление окружающей среды и энергоэффективность", - заключила Канако Мабучи.

Поделиться:
138

Актуально

XроникаАзербайджан и Турция будут взаимодействовать в оказании гуманитарной помощи ...
ПолитикаОбнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса
ПолитикаМИД: Азербайджан отслеживает процессы в Сирии, проводятся консультации с Турцией
МнениеСвержение Асада: Российские эксперты предсказывают политический вакуум и риски ...

Политика

ООН: Азербайджан добился прогресса в разминировании и восстановлении освобожденных территорий
Эрдоган заявил об исторической возможности для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса
В азербайджанской армии проведены учения коммандос, выполнены огневые задачи – ВИДЕО

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

Мевлют Чавушоглу: Ждем, когда Армения позитивно ответит на искреннее, доброе намерение Азербайджана
Резидент-представитель UNDP в Азербайджане отозвана с должности
В работе над текстом проекта двустороннего соглашения с Арменией достигнут значительный прогресс - Джейхун Байрамов
Минобороны АР обратилось к семьям военнослужащих

Последние новости

Вилаят Эйвазов назначил нового начальника полицииСегодня, 00:00ООН: Азербайджан добился прогресса в разминировании и восстановлении освобожденных территорий10 / 12 / 2024, 23:40Автомобиль МАГАТЭ подвергся атаке дрона на дороге к ЗАЭС - ВИДЕО10 / 12 / 2024, 23:20Россия исключила экстрадицию Асада10 / 12 / 2024, 23:00Эрдоган заявил об исторической возможности для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией10 / 12 / 2024, 22:40Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия10 / 12 / 2024, 22:20В Анкаре прошло мероприятие, посвященное наследию Шаха Исмаила Хатаи - ФОТО10 / 12 / 2024, 22:00В Баку состоялось учредительное заседание Организации Конференции директоров национальных библиотек тюркоязычных стран - ФОТО10 / 12 / 2024, 21:40Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с туманом на дороге Баку-Шамахы10 / 12 / 2024, 21:20Названа сумма возврата части НДС потребителям в Азербайджане10 / 12 / 2024, 21:00Евровидение вводит новые жесткие правила10 / 12 / 2024, 20:41В Азербайджане будет создана информационная система «e-rüsum» для уплаты госпошлин10 / 12 / 2024, 20:20Лейла Алиева посетила учреждения социального обслуживания лиц с инвалидностью - ФОТО10 / 12 / 2024, 20:00Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса10 / 12 / 2024, 19:45Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону10 / 12 / 2024, 19:30В азербайджанской армии проведены учения коммандос, выполнены огневые задачи – ВИДЕО10 / 12 / 2024, 19:15Ведется работа по установлению количества и местонахождения граждан Азербайджана в Сирии - МИД10 / 12 / 2024, 19:00МИД: Азербайджан отслеживает процессы в Сирии, проводятся консультации с Турцией10 / 12 / 2024, 18:47Сотрудники МЧС спасли запертого в квартире в беспомощном состоянии малолетнего ребенка - ВИДЕО10 / 12 / 2024, 18:45Задержаны лица, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана10 / 12 / 2024, 18:30
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35