ООН: Азербайджан добился прогресса в разминировании и восстановлении освобожденных территорий

Правительство Азербайджана достигло прогресса в разминировании, восстановлении, реконструкции и социально-экономическом развитии освобожденных территорий.

Об этом Report заявила глава офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи.

По ее словам, ООН продолжает поддерживать усилия правительства Азербайджана в контексте постконфликтного восстановления.

"Мы продолжим партнерство в этом направлении и остаемся верны нашим обязательствам по ускорению процесса достижения Азербайджаном целей устойчивого развития", - подчеркнула она.

Мабучи добавила, что представительство ООН в Азербайджане признает актуальность процесса разминирования как предварительного условия для безопасного возвращения, реинтеграции и реабилитации вынужденных переселенцев.

"Поддержка ООН включает: разминирование, обеспечение средств к существованию для вернувшихся вынужденных переселенцев, социальные услуги, юридическую помощь, восстановление окружающей среды и энергоэффективность", - заключила Канако Мабучи.