Карлайл Корбин: Последовательная деятельность Бакинской инициативной группы в вопросе деколонизации имеет важное значение

Постоянная и последовательная деятельность Бакинской инициативной группы (БИГ) в вопросе деколонизации имеет важное значение.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал международный консультант по вопросам управления Карлайл Корбин в ходе панельной дискуссии «Право на возвращение в контексте деколонизации и международного права», организованной в рамках международной конференции «Право на возвращение и деколонизация: восстановление запоздалой исторической справедливости» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Устав ООН предельно ясен в вопросе самоопределения. Оно является фундаментальным правом человека и Генеральная Ассамблея подтверждает это ежегодно на протяжении десятилетий», - отметил он.

По его мнению, деколонизация остается незавершенной повесткой дня ООН, в связи с чем в рамках различных механизмов организации были приняты многочисленные решения и рекомендации.

К. Корбин особо подчеркнул постоянное внимание БИГ к этому вопросу: «Деятельность БИГ в этом направлении была важной, ясной и последовательной. Некоторые структуры могут утратить интерес после того, как поднимут этот вопрос один или два раза. Здесь же дело обстоит иначе и я считаю это чрезвычайно важным».

Он также рассказал о прямой связи между деколонизацией и восстановлением исторической справедливости, заявив, что этот процесс не должен ограничиваться лишь устранением последствий прошлого.