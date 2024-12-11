Оппозиционер Аллуш: Сирия не станет исламским государством

Проект построения в Сирии государства, ориентированного на ислам, не годится для сирийского народа.

Такое мнение выразил в комментарии корреспонденту ТАСС видный сирийский политик, бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш.

«Проект исламской уммы (государства, ориентированного на ислам - прим. ТАСС) не подходит сирийскому народу и вреден для него», - сказал он.

Мухаммед Аллуш является одним из основателей группировки «Джейш аль-Ислам», руководил ее политическим крылом, в 2016 году он был назначен главным переговорщиком оппозиции на межсирийских мирных переговорах в Женеве, в 2017 году он возглавил сирийскую оппозиционную делегацию на встрече в Астане.

Источник: ТАСС