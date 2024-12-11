Сергей Марков для 1news.az: Асад не прислушался к рекомендациям России и поплатился за это

Будущее Сирии зависит от соотношения сил, внутренней политической ситуации и внешнего вмешательства, при этом Турция и США остаются главными игроками.

Такое мнение 1news.az озвучил директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя влияние ключевых международных игроков на будущее Сирии.

Российский политолог отметил несколько важнейших сил, определяющих сегодня ситуацию в арабской республике, а также спрогнозировал, как будут развиваться события в зависимости от различных сценариев.

По его утверждению, США могут оказать наибольшее влияние на будущее Сирии.

«У них остаются военные базы как на территории, контролируемой курдами, так и на территории, контролируемой Сирийской национальной армией. США — великая держава, и она, без сомнения, способна оказывать влияние на ситуацию в Сирии. Однако стоит отметить, что Соединенные Штаты пока не определились, чего именно они хотят от этой страны. Существуют две основные позиции: одна из них — позиция уходящей администрации, которая предполагает, что США должны продолжать демонстрировать активность, но при этом не покидать страну; вторая – позиция Трампа, согласно которой США не должны вмешиваться в сирийские дела, но при этом извлекать выгоду из добычи нефти на сирийской территории. Американская военная база расположена в районе, где ведется добыча», - сказал он.

Как считает эксперт, Турция является вторым важным игроком.

«Турецкая Республика обладает мощной армией, а Сирийская национальная армия - протурецкая. По всей видимости, Турция имеет большие договоренности, особенно с группировкой «Хаят Тахрир аш-Шам», поскольку эта организация полностью сформировалась на территории Идлиба, и их коммуникация могла быть только через Турцию.

Таким образом, Турция будет играть одну из самых активных ролей в Сирии, и у нее есть более-менее ясное понимание своих целей. Турция стремится предотвратить создание курдской автономии и требует разоружения курдских отрядов на сирийской территории, а также того, чтобы сирийские курды не оказывали поддержку турецким курдским военным отрядам.

Кроме того, Турецкая Республика настаивает на демилитаризации зоны вдоль границы между Турцией и Сирией, которая находится под ее контролем. Думаю, что Турция, хотя и не заявляла этого открыто, стремится к тому, чтобы такие регионы, как Идлиб и Алеппо, были включены в сирийскую экономическую зону, находящуюся под ее влиянием.

Кроме того, Турция хочет, чтобы многие из 4-х миллионов сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории, смогли вернуться в Сирию, поскольку внутри Турции растет недовольство из-за слишком большого числа сирийских беженцев», - сказал российский политолог.

Европейский союз, по мнению эксперта, тоже будет играть свою роль.

«Если беженцы направятся в другие страны, то, скорее всего, это будут страны Евросоюза. Американцы, как правило, не склонны нести основные финансовые расходы в таких вопросах, а предпочитают, чтобы за восстановление Сирии платили, например, европейцы. Поэтому ЕС в любом случае будет играть важную роль в этом процессе. Евросоюз — это, безусловно, мощная экономическая и политическая структура, которая с большим вниманием следит за событиями в Сирии», - сказал эксперт.

Израиль - четвертый важный игрок, имеющий влияние на построение будущего Сирии, и оно будет значительным, полагает эксперт.

«Как известно, Израиль в настоящее время активно действует против Сирии, предпринял массированные бомбардировки, в которых были задействованы практически все его военно-воздушные силы. Цель этих атак — уничтожение всей военной техники на территории Сирии, чтобы она не досталась новым сирийским властям, в частности, силам, поддерживающим Асада, и «Хаят Тахрир аш-Шам». Кроме того, Израиль контролирует значительную часть сирийской территории, будет рассматривать Голанские высоты как свою зону безопасности и, по всей видимости, уже заявил, что эти территории останутся под его контролем навсегда. Кроме того, Израиль скорее всего использует положение друзов, которые компактно проживают недалеко от границы с Израилем, чтобы укрепить свое влияние на этой территории, став гарантом их безопасности и предотвращая репрессии против них», - считает Марков.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, по мнению эксперта, в сирийском процессе будут играть некую роль, но их позиция пока не совсем ясна.

«Сначала они поддерживали войну против Асада, но в последние годы изменили свою позицию и начали поддерживать его. Сейчас они не участвуют в активных действиях. У этих государств есть значительные финансовые ресурсы, и если речь идет о восстановлении Сирии, то именно они могут сыграть важную роль», - отметил Марков.

Иран, по всей видимости, будет играть определенную роль в сирийской политике, учитывая наличие шиитов и близких к шиитам алавитов на территории Сирии, считает политолог: «Иран скорее всего будет включен в процесс через эти группы. Однако после свержения режима Асада, в значительной степени контролируемого Ираном, Тегеран оказался в сложной ситуации, и ему будет непросто активно участвовать в сирийских делах».

Как утверждает эксперт, Россия, вероятно, будет играть определенную роль в сирийских процессах.

«Во-первых, возможно, на территории Сирии останутся российские военные базы. Во-вторых, Россия будет защищать христианские общины в Сирии, что также укрепит ее влияние в регионе. В-третьих, уже существуют предварительные договоренности между Россией и новой сирийской властью. В частности, благодаря инициативе РФ группировке «Хаят Тахрир аш-Шам» удалось взять Дамаск без боя. Именно при посредничестве Москвы 6 декабря прошли переговоры между Башаром Асадом и «Хаят Тахрир аш-Шам», в ходе которых было достигнуто соглашение о том, чтобы сирийская армия не отдавала приказ вести ожесточенные бои за Дамаск.

Благодаря этим переговорам удалось достичь договоренности. Такой контакт существует, и мы знаем, что новая сирийская власть отдала приказ защищать все российские дипломатические и военные объекты и не совершать никаких агрессивных действий по отношению к ним. Это, конечно, является важным шагом в укреплении позиций России в Сирии.

Сейчас западные СМИ пытаются представить крах режима Башара Асада как огромное поражение для России.

Это не так, это то, что они хотят представить, но не то, что на самом деле происходит. Режим Башара Асада никогда не был пророссийским, он был проиранским.

Да, во времена Советского Союза асадовский режим был просоветским на протяжении нескольких десятилетий.

Однако после развала Союза Россия в 90-е годы вообще ушла из Сирии, и ее место занял Иран. Затем, когда начались боевые действия, именно иранские войска оказывали помощь. Россия, конечно, сыграла ключевую роль в спасении режима Асада в 2015-2016 годах с помощью своей авиации, но ее возможность влиять на политическую ситуацию в Сирии в тот момент была существенно меньше, чем у Ирана. Очень важное обстоятельство, которое легко заметить, — это российские флаги и портреты Владимира Путина в Сирии.

Все сирийские города были заполнены российскими флагами и портретами Путина и Башара Асада до 2015-2018 годов.

Однако после этого ситуация значительно изменилась. В последние годы в Сирии практически не было ни российских флагов, ни портретов Путина. Почему? Потому что Башар Асад отказывался выполнять политические рекомендации России.

Россия ему предложила несколько вариантов. Первый — федерализация, то есть, предоставление большего уровня автономии курдам, друзам и другим религиозным и этническим меньшинствам.

Второе предложение России заключалось в создании более инклюзивного правительства, чтобы в него вошли представители различных оппозиционных групп. Это должно было расширить социально-политическую базу власти.

Третье предложение России заключалось в снижении жестокости спецслужб, поскольку временами она выходила за все границы. Можно понять такую жестокость в пик гражданской войны, но когда этот пик прошел, необходимо было сменить акцент с жесткости на более мягкие методы.

Четвертое предложение России заключалось в том, чтобы Асад попытался достичь какого-то компромисса с Турцией. Понимая, что Турция и Эрдоган — сложные переговорщики, Россия все равно настаивала на необходимости компромисса, потому что судьба Сирии во многом зависела от Турции как великой региональной державы. Россия предлагала Башару Асаду максимально учесть проблемы безопасности Турции, в том числе, возможно, за счет курдов. Тем более что руководство курдов стало проамериканским, и поэтому их права можно было несколько ограничить, прежде всего в пользу Турции. Однако все эти рекомендации Асад не реализовал, он слушался свою семью и иранских союзников. Собственно, именно за это он и поплатился», - сказал Марков.

По мнению российского эксперта, насколько сложно будет найти компромисс с альтернативными политическими силами в Сирии, пока трудно сказать.

«Не ясно, насколько сложно будет этим силам найти компромисс друг с другом. Например, я думаю, что с алавитами сейчас удастся достичь большого компромисса, поскольку их компактное проживание в Латакии было захвачено войсками оппозиции без всякого сопротивления.

С курдами компромисс будет возможен в зависимости от итогов борьбы Турции с террористами РПК. Поэтому то, с кем и какой компромисс нужно будет достигать, будет зависеть от результатов этого противостояния.

Компромисс между Турцией и Сирийской национальной армией также будет зависеть от того, какие жесткие требования будут предъявлены Турцией к ней. Возможность такого компромисса во многом будет определяться соотношением военных сил, поскольку основные проблемы Турции в Сирии на данный момент решаются не политическими, а военными методами. В силу этого многое будет зависеть от реального соотношения сил и того, кто в итоге сможет одержать победу», - отметил он.

По мнению российского эксперта, у победы «Хаят Тахрир аш-Шам» два альтернативных объяснения.

«Первое — это то, что «Хаят Тахрир аш-Шам» стала настолько сильной, что установила свою власть над всеми остальными и не будет идти на компромисс, а просто закрепится на всей территории. Второе объяснение заключается в том, что политический режим Башара Асада стал настолько слабым, что даже такие группировки, как «Хаят Тахрир аш-Шам», смогли занять важные позиции.

Кроме того, ситуация во многом будет зависеть от того, является ли нынешняя сила «Хаят Тахрир аш-Шам» результатом ее собственных усилий или поддержки внешних игроков, таких как Катар, Турция, возможно, Израиль или США, в какой-то комбинации. Вопрос, в какой именно комбинации и в каком объеме эта поддержка была оказана, на данный момент остается без ответа», - сказал он.

Коснувшись будущего российского присутствия в Сирии, политолог отметил, что договор о российских военных баз в Сирии действует до 2066 года.

«При первом варианте сирийские власти просто переподтвердят этот договор, и российские военные базы останутся. Это произойдет в том случае, если новые сирийские власти не будут антироссийскими, или если они окажутся слишком слабыми. При втором варианте, если власти Сирии предъявят России требование покинуть эти базы, то, скорее всего, РФ не станет воевать, а просто уйдет.

В-третьих, важно учитывать, насколько сильны эти силы по отношению к другим паритетным субъектам. Если «Хаят Тахрир аш-Шам» во многом зависит от Турции, то можно предположить, что Россия и Турция смогут достичь компромисса, при котором российские военные базы останутся, и при этом будут серьезно учитываться интересы Турции в регионе, а также интересы России в целом. При втором варианте, если правительство «Хаят Тахрир аш-Шам» будет зависеть от американцев, ситуация станет развиваться по другому сценарию.

При третьем варианте, если «Хаят Тахрир аш-Шам» окажется слишком слабой, то, возможно, она будет заинтересована в сохранении российских военных баз, с учетом при этом ее собственных интересов», - резюмировал директор Института политических исследований.