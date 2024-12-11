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Чингиз Аскеров: Верховный суд должен задавать вектор философии права

First News Media15:30 - Сегодня
Чингиз Аскеров: Верховный суд должен задавать вектор философии права

Заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров дал интервью РАПСИ.

1news.az представляет вниманию читателей данное интервью.

— Добрый день. Расскажите, как цифровизация влияет на развитие судебной системы?

— Процессуальное законодательство нашей страны предусматривает обязательность электронного производства по гражданским и коммерческим делам. То есть на стадии подачи искового заявления обращение происходит через систему электронного судопроизводства, в электронном формате.

Некоторые достаточно скептически к этому относились: возможно, у кого-то нет интернета или даже компьютера и так далее. Но мы со стороны Верховного суда к этому вопросу относимся по-другому и считаем, что нужно проводить так называемую «шоковую терапию». И мы бы хотели, чтобы электронное судопроизводство распространялось на суды всех юрисдикций.

Уже сейчас мы готовим такие предложения. Но все это опять-таки требует того, чтобы система «электронный суд» работала бесперебойно.

— Да, у нас был неприятный инцидент, когда электронную систему взломали и пришлось возвращаться к стандартному обращению в суды, многим это уже непривычно. Как у вас построена защита?

— В Верховном суде Азербайджана IT-отдел по штату один из самых многочисленных. Но наша система электронного судопроизводства написана лет 10 назад, и это все программное обеспечение, конечно, уже устарело. На то время это было продвинутое программное обеспечение, но сейчас мы видим, что оно уже не отвечает нашим требованиям.

Поэтому мы работаем над новой версией, у нас новые требования, Верховный суд активно работает в этом направлении. Потому что буквально до лета этого года оператором системы электронных судов было Министерство юстиции, а Верховный суд непосредственно не участвовал в работе этой системы. То есть, когда у нас были проблемы, мы обращались в министерство: пожалуйста, это все исправьте и так далее. Но в июне эту систему передали Судебно-правовому совету, который фактически является сейчас оператором системы, и мы активно работаем над тем, чтобы создать новую версию, которая нас удовлетворяет: она должна быть в первую очередь удобна для осуществления правосудия.

Потому что любое процессуальное законодательство, я считаю, как и система судопроизводства должны в первую очередь удовлетворять потребности судей, чтобы судьям было удобно рассматривать дело, вследствие чего эффективность рассмотрения дел увеличится. Опять же, от нас требуют качества, но чтобы было качественно, судьям должно быть комфортно.

— Расскажите, экспериментировал ли ваш суд с искусственным интеллектом и как вам результаты этого опыта?

— Искусственный интеллект… В мире не очень-то однозначное отношение к нему, а особенно в судебном производстве.

Я очень много читаю литературу, и мои друзья рассказывают о том, что искусственный интеллект, в принципе, неплохая вещь. И даже своим студентам я предоставляю возможность обращения к помощи искусственного интеллекта. В то же время, я предупреждаю, что «продукт» искусственного интеллекта будет очевиден.

И нужно иметь в виду, что искусственный интеллект не всегда верно понимает ту задачу, которую вы перед ним ставите. Задача должна быть поставлена настолько четко и детализировано, чтобы ответ был правильным.

— Меня больше пугает, что он обманывает человека. Как будто не очень дружественно к нам настроен. Знаменитая история с американским адвокатом, когда ему просто придумали судебную практику. Наши адвокаты тоже экспериментировали и тоже получили очень много вымысла.

— И все же он откуда-то берет всю эту информацию. Может быть, ввели не совсем корректные данные? Если данные неправильные, то и результат, конечно же, будет неверным — любое слово или любая буква, которая уже ведет к другим источникам.

Поэтому искусственный интеллект мы можем использовать, но лишь в качестве обобщения информации из различных источников. Писать же судебное решение на 100% на базе искусственного интеллекта, конечно, это нецелесообразно.

— А какие тогда запросы?

— Например, у нас был проект с Минсвязи, направленным на создание ресурса для граждан на базе искусственного интеллекта о перспективе их обращения в суд. То есть мы дали им базу наших решений, и на их основе граждане смогли бы до обращения в суд понимать свои перспективы. Например, пишет гражданин: «У меня семейный спор». Какой? Выплата алиментов. Сколько детей? И так далее. В итоге ему выдается ответ, какие у него перспективы по этому делу. То есть это ресурс, позволяющий гражданам узнать о перспективах судебного разрешения их споров у искусственного интеллекта, параллельно с обращением к услугам адвоката.

— У вас, кстати, такое интересное в законодательстве есть положение, что адвокатов могут наказать за заведомо неправильное ходатайство, за заведомо бесперспективную жалобу.

— Да, ответственность сторон за затягивание судебного процесса введена в гражданско-процессуальное законодательство по нашей инициативе. Пакет мы разработали — более трехсот изменений и дополнений.

Потому что мы наблюдали, особенно в судах первой инстанции, многочисленные случаи намеренного затягивания дел посредством подачи сторонами необоснованных ходатайств, изменения исковых требований, предоставления дополнительных доказательств во время судебного разбирательства.

Чтобы предотвратить намеренное затягивание процесса, судьям предоставлено право наложить штраф в размере до 500 манатов за подачу заведомо необоснованного ходатайства.

Фактически, мы изменили философию производства в суде первой инстанции. До этого подготовительное заседание носило чисто формальный характер, а теперь мы даем сторонам время для подготовки своей защиты, представления всех своих доводов и доказательств до проведения подготовительного заседания суда. Далее следуют прения сторон, обсуждение доказательств, обоснование позиций в защиту своих требований.

Кроме того, мы ограничили представление новых доказательств и изменение исковых требований в апелляционной инстанции, т.к. раньше очень часто во время судебного заседания стороны могли изменить свои исковые требования, представляя новые доказательства. А для их исследования требуется дополнительное время, что влечет за собой затягивание процесса.

Поэтому такая возможность была исключена. В то же время, срок назначения подготовительного заседания увеличен до 40 дней, в течение которых стороны формулируют свои требования, предоставляют список доказательств суду и противной стороне.

В итоге, это и есть путь к письменному и электронному правосудию, что фактически повышает эффективность судопроизводства и обеспечивает соблюдение принципа правовой определенности.

Говоря об эффективности судопроизводства, хотел бы отметить, например, определение по обеспечению единообразной судебной практики по вопросам договорных обязательств, вынесенное гражданской коллегией Верховного суда в прошлом году. Очень часто после вынесения окончательного решения по спорам об исполнении договорных обязательств, одна из сторон обращалась заново в суд первой инстанции с иском о признании данной сделки недействительной. То есть еще один судебный процесс: вопрос обязательств уже решен, следом поднимается вопрос недействительности сделки: еще год-два все три инстанции должны все это повторно изучать, что ведет к затягиванию исполнения судебного решения.

В определении коллегии указано, что во время рассмотрения спора об исполнении обязательств по сделкам вопрос о действительности этой сделки должен также быть изучен. В случае, если сторона не поднимает данный вопрос в первом процессе, то его последующий иск будет признан неприемлемым. Это на 30% снизило количество дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции. Очень эффективное решение.

— Мы ещё обратили внимание, что Верховный суд Азербайджана очень вовлечен в тему экологии и сохранения климата.

— Да, вы же знаете, что у нас проходил COP29 (Конференция ООН по изменению климата - прим. ред.). И вопрос климатических изменений, вопрос зеленой энергии очень актуален для нашего общества: за последние 10 лет уровень Каспийского моря сильно снизился, высыхают реки. Суды, в том числе и международные, все чаще признают экологические права граждан в качестве составляющей права на уважение частной жизни.

Мы считаем, что Верховный суд должен быть в авангарде правовой политики страны, должен давать направление вектору развития ее правовой мысли. Поэтому мы так активно участвуем в обсуждении тем, которые имеют первостепенное и непосредственное значение как для нашей страны, так и для всего человечества.

— Спасибо Вам за интересную беседу.

— Благодарю за интересные вопросы и желаю РАПСИ дальнейших успехов.

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