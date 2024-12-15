От Месопотамии до Поднебесной: Как встречали Новый год древние цивилизации - ФОТО

До Нового года осталось совсем немного, и, как это часто бывает, многие начинают подводить итоги уходящего года и готовятся к встрече долгожданного праздника. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как и когда этот праздник появился?

А все началось в Месопотамии. В то время Новый год наступал в день весеннего равноденствия — 21 марта. Именно в это время Тигр и Евфрат наполнялись водой, а это сулило плодородие и хороший урожай. Новый год в то время являлся символом возрождения, и этот праздник, посвященный богу Мардуку, победившему смерть, был важен не только для земледельцев, но и для всего общества. Если исходить из значения имени бога, то он, по преданию, сын Дамгальнуны – богини-матери и Энки, бога мудрости.

Мардук

Со временем традиции празднования Нового года перешли от жителей Месопотамии к другим народам. Иудеи, а затем и греки стали отмечать это событие, адаптируя его к своим собственным культурам и календарям. Праздник менялся, но идея нового начала, возрождения и обновления оставалась неизменной.

Новый год начали отмечать и в Древнем Риме. Изначально римляне тоже праздновали Новый год в марте, однако в 45 году до н.э. Юлий Цезарь, вводя новый солнечный календарь, изменил дату праздника и утвердил 1 января как начало нового года, а также установил дату основания Рима — именно в этот день, когда консулы вступали в должность, римляне стали отмечать приход нового года. Это решение положило начало более точному отслеживанию времени и послужило основой для календарной системы, которая используется в большинстве стран мира до сих пор.

Новый год по новому стилю постепенно стал универсальным праздником, а в 325 году н.э. на Никейском соборе было решено, что все христианские страны будут жить по юлианскому календарю. С тех пор Новый год стал официальным праздником, отмечаемым во всех христианских странах.

Один из самых ярких и ожидаемых праздников в Китае — это, конечно, китайский Новый год, известный также как Чуньцзе или Праздник весны.

Новый год в Китае

Легенды, связанные с этим праздником, невероятно колоритны. Согласно одной из них, самой известной, в день начала Нового года по лунному календарю на сушу из моря выходит чудовище по имени Нянь. Это огромное существо с длинной рогатой головой поедало все припасы людей, и жители прибрежных деревень в страхе убегали в пещеры, прячась от его нападений. Однажды старик придумал способ прогнать чудовище. Он наклеил на двери красные бумажки, поджег бамбук и надел красные одеяния. К удивлению, Нянь испугался этих атрибутов и больше не приходил. С тех пор эти обереги, а также красный цвет, символизирующий удачу и защиту, стали важной частью праздника и сохранились в китайской традиции до сих пор.

Нянь

Дату китайского Нового года определяет лунный календарь, она меняется каждый год. Первый день Нового года всегда приходится на новолуние между 21 января и 20 февраля. Каждый Новый год по китайскому календарю связан с одним из двенадцати знаков китайского зодиака. В отличие от западного гороскопа, в котором используются планеты, китайский зодиак построен на животном мире и состоит из двенадцати животных.

Каждому году соответствует одно из этих животных, и цикл повторяется каждые 12 лет. Это значит, что в каком-то году может родиться человек, чей год по китайскому гороскопу будет совпадать с его возрастом, если он кратен 12.

Однако китайский гороскоп включает не только знаки зодиака. Каждый год также имеет свою стихию и цвет. В китайской астрологии выделяют пять элементов: Земля, Металл, Вода, Дерево и Огонь, а также соответствующие им цвета - желтый, белый, зеленый, красный и черный. Каждая комбинация из знака, стихии и цвета повторяется раз в 60 лет.

Китайский Новый год — это не просто смена даты. Это настоящий период праздников, семейных встреч, угощений и значимых ритуалов. В дни празднования люди посещают своих родственников, проводят время с близкими, украшая дома красными бумажками и фонарями, дарят друг другу деньги в красных конвертах (хунбао), чтобы принести удачу и благополучие в Новом году.

Прошли столетия, и сегодня мы продолжаем дарить друг другу подарки, желать всего самого наилучшего и, конечно, надеяться, что Новый год принесет светлые и добрые изменения в нашу жизнь.

При написании статьи использовалась информация из открытых источников

Подготовила: Назрин Аллахвердиева